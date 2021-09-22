ДТЭК заявила о работе своих ТЭС на максимуме накануне отопительного сезона

ТЭС "ДТЭК" с начала 2021 года увеличили отпуск электроэнергии на 15%, а в отдельные месяцы станции работали сверх установленного прогнозного баланса.

Об этом говорится в пресс-релизе компании.

"Тепловая генерация "ДТЭК Энерго", отвечая на потребность энергосистемы в маневровых мощностях, несколько месяцев подряд работала полным составом оборудования, производя электроэнергию, что значительно превышала утвержденный прогнозный баланс", - сообщили в компании.

За восемь месяцев ТЭС "ДТЭК" произвели 16 млрд кВт-ч, что на 2 млрд кВт-ч, больше чем за аналогичный период 2020 года.

"В наиболее кризисный месяц - июль - теплоэлектростанции компании отпустили почти 2,4 млрд кВт-ч электроэнергии, для чего были использованы более 1,4 млн тонн угля", - говорится в сообщении компании.

Накануне отопительного сезона компания активно пополняет запасы угля на складах ТЭС как за счет собственной добычи, так благодаря импорту.

За январь-август этого года на шахтах "ДТЭК Энерго" ввели в работу 21 новую лаву и добыли почти 11 млн тонн угля марки "Г". Кроме того, компания первой среди украинских компаний начала заблаговременный импорт топлива из Польши, Казахстана и США.

По состоянию на 22 сентября запасы угля на складах ТЭС "ДТЭК Энерго" выросли до 715 тыс. тонн.