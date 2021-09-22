Предприятия Госкосмоса преобразуют в акционерные общества

Предприятия, которые относятся к сфере управления Государственного космического агентства и имеют стратегическое значение для экономики и безопасности страны, превратят в акционерные общества (АО), 100% акций которых будет принадлежать государству.

Соответствующий проект распоряжения "О согласовании преобразования государственных предприятий космической отрасли в акционерные общества" правительство приняло на заседании 22 сентября, передает Укринформ.

"Цель принятия акта - обеспечение системного подхода для решения вопроса о введении современной формы управления государством корпоративными правами предприятий космической отрасли", - говорится в пояснительной записке к распоряжению.

Ожидается, что принятие распоряжения положительно повлияет на планирование деятельности предприятий космической отрасли за счет более эффективного управления и привлечения капитала, что будет способствовать оздоровлению их финансового состояния.

Кроме того, преобразование предприятий космической отрасли в АО упростит систему управления, в результате расширит возможности руководителей, сократив сроки принятия тех или иных решений.

Ранее сообщалось, что правительственный комитет по вопросам национальной безопасности и обороны, стратегических отраслей промышленности и инфраструктуры принял решение об одобрении проекта закона "Об утверждении Общегосударственной целевой научно-технической космической программы Украины на 2021-2025 годы".