Кабмин предложил блокировать сайты интернет-магазинов по решению Госпродпотребслужбы

Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, одобрил новую редакцию закона "О защите прав потребителей", которой предлагается разрешить Госпродпотребслужбе блокировать сайты интернет-магазинов.

Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, в целом законопроект направлен на внедрение в Украине европейских стандартов, создание равных условий для электронной торговли, а также уменьшения нагрузки на бизнес путем отмены устаревших норм.

"Принятие нового законопроекта позволит повысить уровень защиты прав потребителей, в частности в сфере электронной торговли и при гарантийном обслуживании продукции, а также устранить возможности для нечестной коммерческой деятельности", – прокомментировала заместитель министра Ирина Новикова.

Так, в частности, документом предлагается: