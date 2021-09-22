Кабмин предложил блокировать сайты интернет-магазинов по решению Госпродпотребслужбы
6240
Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, одобрил новую редакцию закона "О защите прав потребителей", которой предлагается разрешить Госпродпотребслужбе блокировать сайты интернет-магазинов.
Как сообщает пресс-служба Министерства экономики, в целом законопроект направлен на внедрение в Украине европейских стандартов, создание равных условий для электронной торговли, а также уменьшения нагрузки на бизнес путем отмены устаревших норм.
"Принятие нового законопроекта позволит повысить уровень защиты прав потребителей, в частности в сфере электронной торговли и при гарантийном обслуживании продукции, а также устранить возможности для нечестной коммерческой деятельности", – прокомментировала заместитель министра Ирина Новикова.
Так, в частности, документом предлагается:
- гармонизировать законодательство Украины в сфере защиты прав потребителей с законодательством ЕС путем имплементации Директив ЕС, указанных Соглашении об ассоциации;
- распространить действие закона "О защите прав потребителей" на сферу пищевой продукции в части экономических прав потребителя;
- определить перечень информации о продукции и продавце, которую он должен предоставлять при осуществлении электронной торговли, а также ответственность за отсутствие такой информации;
- освободить бизнес от обязанности создавать обменный фонд товаров и платить неустойку потребителю за каждый день задержки выполнения требования о предоставлении товара аналогичной марки;
- предоставить потребителю право на снижение цены или возврата средств, если недостаток товара появляется после ремонта;
- освободить от судебного сбора во всех судебных инстанциях потребителей по делам, связанным с нарушением их прав, Госпродпотребслужбу и общественные объединения потребителей по делам о защите прав потребителей;
- предоставить Госпродпотребслужбеправо обращаться к провайдеру интернет-услуг по ограничению доступа к сайту (части вебсайта, программного обеспечения) продавца, который не предоставил достоверную информацию на этом вебсайте о своем наименовании, местонахождении, обязав при этом Госпродпотребслужбу обратиться к провайдеру по восстановлению такого доступа при выполнении субъектом хозяйствования требований закона.