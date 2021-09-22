АРМА получило в управление более 9000 арестованных активов

По состоянию на середину сентября 2021 года в Реестр арестованных активов внесено около 9300 записей о жилой и нежилой недвижимости, земельных участках, имущественных комплексах, транспорте, различных товарах, а также денежных средствах, корпоративных правах, акциях и других активах, на которые наложен арест и которые переданы в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Об этом говорится в сообщении АРМА.

В структуре портфеля активов наибольшую долю составляют акции и корпоративные права - 51,8% от общего количества записей в Реестре. При этом стоит отметить, что более 4000 записей касаются только акций АО "Мотор Сич".

Одним из самых многочисленных типов активов в управлении АРМА является недвижимость, которая составляет более 1,5 тыс. объектов (16,8%). Само управление коммерческой и жилой недвижимостью является наиболее распространенной практикой в ​​деятельности Агентства, что генерирует большую часть поступлений в государственный бюджет. В то же время в этой группе активов есть ряд арестованного имущества, эффективное распоряжение которым существенно затруднено. Речь идет, например, о 39 объектах незавершенного строительства, которые не находятся в гражданском обороте и не могут быть переданы управляющим.

Весомую долю в структуре портфеля активов составляют транспортные средства (легковые автомобили, водный и воздушный, железнодорожный транспорт, грузовики) - 7,8%. До момена возвращения владельцу, компании "Юнисон Групп", арестованных полувагонов количество арестованного транспорта достигало 1,8 тыс. единиц.

Переданное в АРМА движимое имущество составляет 7% (с/х продукция, животные, природные ресурсы и материалы, ювелирные изделия, часы, электронные устройства и приборы, произведения искусства). Значительная часть этого имущества может быть реализована на открытых торгах по решению суда, а на полученные средства будут начислены проценты в банке.

Кроме того, в АРМА пока передано 296 (3,2%) арестованных земельных участков.