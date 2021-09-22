Кабмин продлил сроки подачи финансовой отчетности для предприятий
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Кабинет министров на заседании в среду, 22 сентября, внес изменения в Порядок представления финансовой отчетности, продлив сроки ее подачи.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"Изменения направлены на удовлетворение просьбы предприятий и регуляторов по пересмотру сроков представления финансовой отчетности вместе с аудиторским отчетом и содержат согласованную позицию Минфина, Госкомстата, Государственной налоговой службы и других регуляторов о продлении таких сроков с учетом требований закона "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине", – сказано в сообщении.
В частности, внесенными изменениями предполагается:
- представление предприятиями, которые обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность, в органы государственной статистики и налоговые органы до 28 февраля следующего за отчетным годом двух форм – баланс и отчет о финансовых результатах;
- продление сроков представления предприятиями, которые обязаны обнародовать годовую финансовую отчетность, полного пакета годовой финансовой отчетности с 28 февраля до 30 апреля или 1 июня в зависимости от требований законодательства к дате обнародования финансовой отчетности;
- продление сроков представления предприятиями промежуточной финансовой отчетности с 25 до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- продление сроков представления предприятиями, которые составляют финансовую отчетность по МСФО, годовой финансовой отчетности за 2020 год и промежуточной финансовой отчетности за 2021 год в едином электронном формате в центр сбора финансовой отчетности до 31 декабря 2021 года.