Ryanair может завезти в Украину для базирования до 20 самолетов
Об этом заявил польскому изданию fly4free глава авиакомпании Майкл О’Лири, передает avianews.com.
Все указывает на то, что вероятным оператором всех украинских баз станет польская дочка Ryanair - Buzz, добавил О’Лири.
К концу октября флот Buzz увеличится до 54 самолетов, из которых 46 будут 189-местными Boeing 737-800, восемь - новыми 197-местными Boeing 737-8200, которые стали поступать в 2021 году.
Несколько дней назад О’Лири во время общения с инвесторами заявил, что Ryanair готов провести агрессивную экспансию в Украине и зайти в 12 аэропортов страны в случае либерализации рынка полетов с Европой.
"Один рынок, который я хочу выделить, это Украина. Думаю, мы станем крупным инвестором в Украину, когда страна присоединится к открытому небу с Европой", - сказал О’Лири.
Сейчас Ryanair представлен в пяти аэропортах страны - столичном "Борисполе", "Львове", "Одессе", "Херсоне" и "Харькове". Регулярные рейсы в Украину авиакомпания начала в 2018 году, однако пока не базирует в стране ни одного самолета.
Открытие баз в стране не означает, что лоукостер запустит дочернее предприятие в Украине. Однако это позволит совершать большее число рейсов из базового аэропорта и предложить пассажирам более удобное расписание.
Как сообщалось, в июне Совет ЕС согласовал подписание Соглашения о совместном авиационном пространстве с Украиной. Ожидается, что оно будет подписано осенью, после чего начнется процесс ратификации документа в каждой из стран ЕС.