Минфин подтвердил направление $1,4 миллиарда от МВФ на выплату долгов

Министерство финансов действительно конвертировало в доллары и евро 1 млрд специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) из 1,9 млрд СПЗ, полученных в августе в рамках нового распределения Международного валютного фонда, для осуществления 29 сентября погашения выпущенных пять лет назад под гарантии США евробондов на $1 млрд.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает Интерфакс-Украина.

"Под гарантии США были выпущены облигации, мы должны погашать. Часть SDR, полученных в августе, будут использованы для этого", – сказал министр.

В то же время комментируя заложенные в проект госбюджета-2022 поступления от МВФ $2,9 млрд для финансирования дефицита, Марченко указал, что в эту сумму включены транши по текущей программе stand by, на продление которой рассчитывает правительство.

"Мы рассчитываем, что программа будет продолжена… (рассчитываем, – ред.) в следующем году на те пересмотры, которые запланированы… Рассчитываем полностью выполнить программу и получить все ресурсы от Фонда, которые необходимы", – отметил Марченко.

Он также указал, что правительство настроено также на получение одного транша в этом году по итогам начавшейся на этой неделе работы миссии по первому пересмотру программы.

Ранее во вторник министр финансов Сергей Марченко заявил, что полученные Украиной $2,7 млрд в рамках распределения специальных прав заимствований (СПЗ) от МВФ не являются доходами по своей природе и могут быть направлены исключительно на замещение долговых обязательств.

"Средства, которые поступили от распределения СПЗ, не являются доходами по своей природе. Они являются источником долговых обязательств. Поэтому такие средства могут быть направлены исключительно на замещение долговых обязательств", – сказал Марченко во время представления в парламенте проекта закона о госбюджете на 2022 год.

Напомним, в августе Международный валютный фонд перечислил Украине 1,9 млрд специальных прав заимствования в рамках общего распределения СПЗ среди стран-членов Фонда, что соответствует примерно $2,7 млрд.