"Медзакупки Украины" заключили договоры на 1,8 миллиарда за бюджетные средства

ГП "Медицинские закупки Украины" (МЗУ) в рамках централизованных закупок 2021 года заключило договоры на 1,79 млрд грн.

Об этом сообщила заместительница генерального директора МЗУ Юлия Ивахненко, передает Интерфакс-Украина.

По словам Ивахненко, по состоянию на 20 сентября уже завершены закупки по 264 из 574 позиций.

При этом экономия по закупкам 2021 года к настоящему времени составила 504 млн грн.

Закупки по 29 позициям находятся на стадии подписания контрактов, по 281 позиции закупочные процедуры продолжаются.

Также Ивахненко сообщила, что по состоянию на указанную дату поставлены 98% товаров, закупленных за средства бюджета 2020 года, и 2% товаров, приобретенных за средства 2021 года.

Относительно закупок за бюджет 2022 года Ивахненко отметила, что в настоящее время Министерство здравоохранения уже завершило формирование номенклатуры по некоторым направлениям, однако еще не собрало из регионов объемы потребности в закупаемых товарах.

"В этом году мы уже имеем утвержденную номенклатуру по некоторым направлениям, но мы сейчас пока не имеем собранной потребности", - сказала она.