Количество работников Минэнерго вырастет на 10%

Кабинет министров Украины увеличил предельную численность работников аппарата Министерства энергетики на 34 штатные единицы, что почти на 10% больше нынешней.

Соответствующее решение о внесении изменений в постановление №85 от 5 апреля 2014 года об утверждении предельной численности работников аппаратов и территориальных органов центральных органов исполнительной власти и других госорганов принято на заседании правительства, передает Интерфакс-Украина.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, разработанному Минэнерго, необходимость увеличения численности работников объясняется передачей министерству операторов энергорынков ЧАО "Укрэнерго", АО "Магистральные газопроводы Украины" и ГП "Оператор рынка".

Как следует из проекта документа, увеличение численности произойдет за счет 22 штатных единиц Госэнергоэффективности, являющихся вакантными, и 12 штатных единиц Министерства финансов, ранее управлявшего операторами электроэнергетического рынка,

Согласно постановлению №85, предельная численность работников аппарата Минэнерго на сегодня составляет 373 штатных единицы.

Как сообщалось, полномочия по управлению корпоративными правами "Укрэнерго" и "МГУ" от Министерства финансов, а также единым имущественным комплексом "Оператора рынка" от Кабинета министров были переданы Минэнерго в конце июля.

16 сентября Минэнерго получило статус управляющего счетом в ценных бумагах НЭК "Укрэнерго".