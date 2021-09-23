Кабмин утвердил план по развитию системы техрегулирования до 2025 года
Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Решение правительства направлено на создание условий для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции и обеспечения ее конкурентоспособности на европейском и мировом рынках инструментами технического регулирования, преодоление технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС, увеличение объемов экспорта украинских товаров на эти рынки в результате признания системы технического регулирования Украины на европейском и международном уровне.
"Это очень важный документ, реализация которого позволит выполнить обязательства, определенные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в части технического регулирования, и адаптировать в отечественное законодательство последние изменения отраслевого законодательства ЕС, а также получить упрощенные условия для доступа отечественной промышленной продукции на рынок ЕС", - отметил первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.
Принятие и реализация распоряжения являются необходимым условием для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "промышленный безвиз").
Основными направлениями реализации плана действий являются:
- принятие технических регламентов и стандартов строительной продукции, транспортных средств, медицинских изделий, бытовой техники, экодизайна, косметической и пищевой продукции и другого;
- совершенствование законодательства в сфере осуществления государственного рыночного контроля непищевой продукции;
- развитие эталонной базы национальной метрологии;
- совершенствование процедур и практик национальной стандартизации с учетом установок международных и европейских организаций.