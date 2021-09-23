Кабмин утвердил план по развитию системы техрегулирования до 2025 года

Кабинет министров принял распоряжение "Об утверждении плана действий по развитию системы технического регулирования на период до 2025 года".

Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Решение правительства направлено на создание условий для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции и обеспечения ее конкурентоспособности на европейском и мировом рынках инструментами технического регулирования, преодоление технических барьеров в торговле между Украиной и ЕС, увеличение объемов экспорта украинских товаров на эти рынки в результате признания системы технического регулирования Украины на европейском и международном уровне.

"Это очень важный документ, реализация которого позволит выполнить обязательства, определенные Соглашением об ассоциации между Украиной и ЕС в части технического регулирования, и адаптировать в отечественное законодательство последние изменения отраслевого законодательства ЕС, а также получить упрощенные условия для доступа отечественной промышленной продукции на рынок ЕС", - отметил первый заместитель министра экономики Украины Владимир Гринюк.

Принятие и реализация распоряжения являются необходимым условием для заключения Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленных товаров (Соглашение АСАА, "промышленный безвиз").

Основными направлениями реализации плана действий являются: