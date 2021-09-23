"Укрзализныця" сообщила о повторном обвале грунта на отремонтированном участке
Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что для безопасности пассажиров поезд №118/117 Чернигов – Черновцы был направлен на конечную станцию объездным путем, через Тернополь и Залищики (без остановок).
Поезд прибудет в Черновцы ориентировочно в 10:05. Время задержки около 2 часов.
К ликвидации последствий привлечены специалисты ГСЧС и "Укрзализныци".
"В дальнейшем и до стабилизации ситуации с состоянием земляного полотна отправка рейса с обоих конечных станций будет проходить по расписанию. Но из-за объезда время поезда в дороге увеличится приблизительно на два часа", – отметили в компании.
Напомним, 19 сентября в районе карстовых пещер на перегоне Новоселица – Мамалыга вследствие подмыва грунта произошел провал в земляном полотне. Последствия ликвидировали двое суток.