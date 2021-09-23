Украина работает над увеличением финподдержки со стороны США до $1 миллиарда в год, – Кулеба
Об этом он сообщил во время брифинга в Нью-Йорке, передает пресс-служба МИД.
"Я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны США должен достигнуть отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого имеем все политические предпосылки и предпосылки безопасности", – заявил Кулеба.
Министр добавил, что в Конгрессе уже есть достаточно сил, которые поддерживают такую инициативу, и Украина продолжит активно работать над ее реализацией.
По мнению Кулебы, значительная часть этой поддержки должна будет пойти на сектор безопасности.
Также глава украинского МИД добавил, что вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины относятся к наиболее приоритетным в диалоге с США.
Напомним, накануне Палата представителей США приняла правки к оборонному бюджету страны, которые, в частности, предусматривают обязательное введение санкций против "Северного потока-2".