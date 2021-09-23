Фонд госимущества выставил на продажу Борщевский спиртзавод за 28 миллионов

Фонд госимущества выставил на продажу отдельное имущество Борщевского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (Тернопольская область).

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги назначены на 12 октября.

Завод расположен на двух земельных участках общей площадью 7,4 га.

Отмечается, что актив состоит из 812 наименований зданий, сооружений, движимого и прочего имущества, в том числе производственного корпуса, бардохранилища, котельной, спиртохранилища, бродильного и углекислотного цехов, свинарника, теплиц, ангаров, складов.

Кроме того, объект оборудован основным технологическим оборудованием и имеет необходимые коммуникации.

Стартовая цена лота – 28,1 млн грн.

Напомним, что в целом по результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить около 1,5 млрд грн от приватизации спиртовых активов. Всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".