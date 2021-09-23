Крупнейший порт Украины сократил грузоперевалку с начала года на 22%

Морской торговый порт "Пивденный" (ранее - "Южный", Одесская обл.), крупнейший по объему перевалки морской порт Украины, в январе-августе 2021 года сократил перевалку грузов на 22,05% по сравнению с январем-августом 2020 года – до 32,78 млн тонн.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Согласно данным, за восемь месяцев 2021 года порт сократил перевалку экспортных грузов на 17,65% – до 26,1 млн тонн, импортных – на 27,45%, до 3,8 млн тонн, перевалку транзитных – на 42,16%, до 2,78 млн тонн, каботажных – на 73,5%, до 73,6 тыс. тонн.

По номенклатуре грузов порт за январь-август 2021 года сократил перевалку наливных грузов на 15,01% - до 3,122 млн тонн, сухих сыпучих - на 22,44%, до 27,313 млн тонн, тарно-штучных - на 25,85%, до 2,34 млн тонн.

Перевалка контейнеров за указанный период составила 143,559 тыс. TEU (-13,31%).

Ранее сообщалось, что морской торговый порт "Пивденный" в январе-июле 2021 года сократил перевалку грузов на 22% по сравнению с январем-июлем 2020 года - до 28,3 млн тонн.

Порт "Пивденный" основан в 1978 году. Расположен на берегу Аджалыкского лимана и является самым глубоководным в Украине. Общая протяженность причалов – около 2,6 км.

Госпредприятие "Южный морской торговый порт" в указанном порту располагает двумя собственными перегрузочными комплексами.

В акватории порта также работают морские терминалы разных форм собственности: Одесский припортовый завод, группа терминалов "Трансинвестсервис" (ТИС), специализированный перегрузочный комплекс зерновых грузов ООО "Бориваж", комплекс по перегрузке и переработке тропических масел ООО "Дельта Вилмар СНГ", комплексы по перевалке растительного масла "Рисоил Юг", "Олсидз Блэк Си"; зерновой комплекс "Сисайд-Украина", комплекс по перевалке нефтепродуктов "Терминал Стивидоринг и К" и нефтетерминал ПАО "Укртранснафта".