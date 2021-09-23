Гостуризма закажет исследование о предпочтениях туристов за 2,3 миллиона

Государственное агентство развития туризма договорилось о предоставлении услуг по исследованию и анализу предпочтений иностранных туристов за 2,267 млн грн.

Согласно договору на портале ProZorro, по результатам тендеров Гостуризма договорилось с ООО "Инфо Сапиенс" о проведении качественных исследований туристов (фокус группы, глубинные интервью) по частоте и целям путешествия и анализа предпочтений туристов, передает Интерфакс-Украина.

Исследование предполагает проведение 90 глубинных интервью среди иностранных туристов из 9 стран: США, Германия, Турция, Саудовская Аравия, Великобритания, Китай, Израиль, Азербайджан и одна из скандинавских стран (Швеция или Дания).

Онлайн-опросы должны охватить такие аудитории: США, Германия, Турция, Великобритания – по 400 интервью и Катар – 300 интервью.

Ранее Гостуризма закупило услугу по разработке методики формирования выборочной совокупности для проведения исследований внутреннего и выездного туризма за 522 тыс. грн.