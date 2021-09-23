Нацбанк наказал три компании и два ломбарда за недостаточность капитала

Национальный банк применил меры воздействия к пяти участникам рынка небанковских финансовых услуг в виде обязательства предпринять меры для устранения нарушений и причин, которые способствовали совершению нарушения.

Как сообщает пресс-служба регулятора, речь идет о трех финансовых компаниях и двух ломбардах:

ЧО "Ломбард "Неведров Ю.О. и компания";

ЧО "Ломбард-свищ, Бударова";

ООО "Финансовая компания "Фингруп Фактор";

ООО "Финансовая компания "Юкрейн Саншайн Финтех Ко. ЛТД";

ООО "Финансовая компания "Черный лебедь".

Отмечается, что меры воздействия обусловлены невыполнением требований законодательства относительно поддержки минимально установленного размера собственного капитала.

В Нацбанке подчеркнули, что это негативно влияет на реальные и потенциальные финансовые возможности учреждения. В частности, на уровень ликвидности, платежеспособности, финансовой стойкости и обеспеченности оборотными средствами.

В августе 2021 года указанные компании получили акты о правонарушениях от Нацбанка. Однако на 21 сентября нарушения не были устранены.

Теперь компании обязаны устранить их до 1 ноября, "Фингруп Фактор" – до 19 ноября. Также они должны подать регулятору отчет об устранении нарушений.

Решение о применении меры воздействия вступили в силу 23 сентября.