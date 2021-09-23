Крупные сети АЗС снизили цены на бензин вслед за новым ограничением Минэкономики

Крупные розничные сети АЗС 23 сентября откорректировали цены на бензины и дизельное топливо.

Об этом сообщает отраслевое издание еnkorr со ссылкой на данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-95 и А-92 подешевели на 44 копейки и 50 копеек – до 31,17 грн/л и 30,49 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях подорожало на 27 копеек – до 29,59 грн/л.

В результате 23 сентября средняя цена "двойки" по Украине снизилась на 10 копеек – до 29,22 грн/л, "пятерки" – на 9 коп./л, до 30,10 грн/л, а цена дизтоплива выросла до 28,51 грн/л (+7 копеек за литр).

Напомним, Министерство экономики Украины обнародовало среднюю стоимость бензинов в размере 26,17 грн/литр и дизтоплива – 22,59 грн/литр, из которых высчитывается предельная цена реализации горючего на АЗС на конец сентября. Соответственно, с учетом максимальной торговой наценки предельная стоимость бензина составляет 31,17 грн/л, дизтоплива – 29,59 грн/л.

По сравнению с началом августа средняя цена на бензин снизилась на 44 копейки, дизтопливо увеличилась на 27 копеек.