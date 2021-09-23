Фонд госимущества повторно выставил на продажу Вишняковский спиртзавод за 9,5 миллиона

Фонд государственного имущества анонсировал аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (ликеро-водочное производство) в Полтавской области.

Как сообщает пресс-служба Фонда, торги состоятся 22 октября.

Отмечается, что актив состоит из 25 объектов недвижимости общей площадью 11,13 тыс. кв. м., а именно: здание котельни-спиртохранилища завода, админздание, пристройку, склады, склад-ангар завода, проходные, бытовой цех, здание подстанции, склад-магазин, гаражи, бытовой корпус и другое.

Кроме того, отмечается, что на балансе предприятия находится более 130 единиц оборудования.

Спиртзавод расположен на земельном участке площадью 2 га.

Стартовая цена актива – 9,53 млн грн.

Напомним, 21 мая состоялся онлайн-аукцион по приватизации отдельного имущества Вишняковского места осуществления деятельности и хранения спирта ГП "Укрспирт" (спиртовое производство), по результатам которого в госбюджет должны были поступить 83,6 млн грн. Однако, сделка не состоялась.