Украина, Чехия, Словакия и Германия договорились о создании водородной магистрали через Центральную Европу

Операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии договорились о совместной работе над созданием водородной магистрали через Центральную Европу.

Об этом сообщает пресс-служба ОГТСУ.

"Инициатива "Центральноевропейский водородный коридор" направлена на создание водородной "магистрали" в Центральной Европе для транспортировки водорода из перспективных районов его поставки в Украине, которая имеет хорошие условия для производства зеленого водорода, через Словакию и Чехию в районы повышенного спроса в ЕС. Водородный коридор также позволит транспортировать водород от производственных предприятий к потребителям водорода в Чехии и Словакии", – говорится в сообщении.

Среди компаний-участников – EUSTREAM (ОГТС Словакии), Оператор ГТС Украины, NET4GAS (компания-оператор ГТС Чехии) и OGE (ведущая компания-оператор ГТС Германии).

По словам заместителя гендиректора по развитию и трансформации ОГТСУ Павла Станчака, вследствие желания Европы достигнуть углеродной нейтральности до 2050 года исследования в этом направлении необходимо начать уже сегодня.

"Водород – это перспективная технология, которая находится на ранней стадии внедрения в масштабах всей экономики. Партнерство с соседними операторами ГТС создаст синергетический эффект для развития зеленого водорода", – отметил он.

Отмечается, что Словакия и Чехия эксплуатируют большой газопроводный коридор, соединяющий Украину с зонами спроса на водород в Европе. Газотранспортные системы Словакии, Чехии и Германии могут быть перепрофилированы для транспортировки водорода.

"Наша надежная система транспортировки могла бы обеспечить гибкий и экономически выгодный способ дальнейшей транспортировки экологически чистой энергии на рынки ЕС. Мы стремимся сделать нашу инфраструктуру готовой к использованию водорода и внести вклад в достижение целей ЕС по декарбонизации", – уточнил гендиректор EUSTREAM Растислав Нукович.

Также ожидается, что Германия станет главным регионом спроса на водород в Европе.

Организаторы проекта считают, что Центрально-Европейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции.

Отмечается, что это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Стороны изучат возможности технической реализации транспортировки чистого водорода объемом до 120 ГВт-ч в день.

По словам управляющего директора NET4GAS Андреаса Рау, что благодаря такому международному партнерству первые результаты по проверке возможностей осуществления проекта в части мощностей и стоимости транспортировки водорода будут получены уже в следующем году.