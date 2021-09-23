Госспецсвязи зафиксировала рост количества киберинцидентов на 14%

Система киберзащиты государственных информационных ресурсов Украины и объектов критической инфраструктуры на объектах мониторинга в период с 15 по 21 сентября 2021 года зафиксировала 503 353 подозрительных события, что на 14% больше, чем неделей ранее.

Об этом сообщают в Государственной службе специальной связи и защиты информации.

Отмечается, что 53% событий связаны с нарушениями корпоративной политики безопасности, 19% – выявлением сетевых вредоносных программ, 12% – попытками получения прав администратора и еще 8% – с попытками получения прав пользователя.

Кроме того, системой защищенного доступа государственных органов к сети интернет заблокировано 39 361 разного вида атаку, что также на 14% больше, чем неделей ранее. Из них 99% – сетевые атаки прикладного уровня, при этом DDoS-атак не зафиксировано.

Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA в этот период зарегистрировала и обработала 1 960 киберинцидентов.

Большинство обработанных инцидентов принадлежит доменной зоне UACOM (около 99%). Основное количество инцидентов – 99% – касается распространения вредоносного программного обеспечения.