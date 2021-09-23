Рада приняла закон об олигархах

Верхованая Рада приняла законопроект "О предотвращении угрозам национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющим значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархами)".

За соответствующий документ проголосовали 279 народных депутатов.

В частности ,законопроектом предлагается установить четыре признака для отнесения лиц к категории олигархов:

участие в политической жизни;

значительное влияние на средства массовой информации;

владение субъектом хозяйствования, который является субъектом естественных монополий или занимает монопольное (доминирующее) положение на общегосударственном товарном рынке и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает это положение;

стоимость активов лица (и лиц, бенефициаром которых оно является) превышает один миллион прожиточных минимумов (около $83 млн по текущему курсу).

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Решение о признании лица олигархом будет приниматься Советом национальной безопасности и обороны (СНБО) на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета.

На основании решений СНБО будет создан реестр олигархов. Им будет запрещено напрямую финансировать политические партии, участвовать в приватизации, а также подавать декларации.

Напомним, за основу законопреокт №5599 был принят 1 июля.