Минэнерго просит увеличить дотации для госшахт в проекте госбюджета на 7,6 миллиарда
Об этом заместитель министра энергетики Алексей Кураков сообщил на заседании комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКУ, передает Интерфакс-Украина.
"Мы предложили объем общих потребностей министерства на 2022 год в размере 12,1 млрд грн, из них не учтено 7,6 млрд грн", – сказал чиновник.
По словам Куракова, на 4,4 млрд грн недофинансированы текущие затраты угольных предприятий – заработная плата и оплата потребленной электроэнергии, а также в целом не учтены 2,9 млрд грн, предлагавшиеся Минэнерго на капитальные затраты.
Кроме того, он отметил, что сумма на горно-спасательные работы уменьшена с предложенных Минэнерго 414 млн грн до 340 млн грн, на ликвидацию неперспективных шахт – с 1,19 млрд грн до 1,13 млрд грн.
По словам Куракова, недофинансирование отрасли негативно скажется на ее функционировании и приведет к росту импорта угля.
"Мы будем иметь такую же ситуацию, как сейчас: непрогнозированную аварийность, снижение добычи, очень большой объем импорта угля из Казахстана и Польши и не будем сбалансированы", – подчеркнул Кураков.
При этом он отметил, что 2,9 млрд грн на техническое переоснащение, которые Минэнерго просило заложить в госбюджет на следующий год, планировались для направления на восьми перспективных шахт.
"Почему восемь? Мы исходили из годовой потребности в угле ПАО "Центрэнерго", составляющей 6,2 млн тонн. Мы учитывали баланс, поскольку только сбалансированная добыча может дать сбалансированные реализацию и цену", – отметил замминистра.
Он обратился к комитету с просьбой поспособствовать включению предложений Минэнерго по финансированию угольной отрасли в проект госбюджета-2022.
Кроме того, Кураков озвучил предложение Минэнерго увеличить в законопроекте №6052 объем средств для погашения долгов по заработной плате шахтерам за 2021 год до 2,1 млрд грн вместо предусмотренного 1 млрд грн.
По словам главы энергокомитета Андрея Геруса, все рассматриваемые вопросы будут обобщены и направлены в бюджетный комитет.
Как сообщалось, согласно законопроекту №6052 авторства депутатов от партии "Слуга народа", предлагается внести поправки в государственный бюджет на 2021 год и направить 38,75 млрд грн дополнительных доходов, в том числе 12 млрд грн на субсидии и 15 млрд грн на ремонт автодорог государственного значения. Еще 1 млрд грн предлагается направить на погашение задолженности и выплату зарплат работникам государственных шахт.
Согласно презентации проекта госбюджета-2022, представленной министром финансов Сергеем Марченко в ходе правительственного заседания 15 сентября, государственная поддержка угольной отрасли составит 4,5 млрд грн. Она включает частичное покрытие оплаты труда шахтеров, расходы на ликвидацию неприбыльных шахт и горно-спасательные работы.