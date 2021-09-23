Продукция нового цеха "Метинвеста" стоимостью $1 миллиард будет ориентирована на внутренний рынок

Холоднокатаный и оцинкованный прокат, а также прокат с полимерным покрытием, который будет выпускаться на новом цехе группы "Метинвест", предназначен в основном для украинского рынка.

Сегодня львиную долю в Украине занимает некачественный импортный рулон с покрытием, говорится в тексте БизнесЦензора: "Что "Метинвест" Ахметова строит в Мариуполе за $1 млрд".

В сентябре горно-металлургическая группа "Метинвест" начала строить новый прокатный цех в Мариуполе – на площадке Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича (ММКИ).

Это масштабный проект строительства с нуля цеха по производству холоднокатаного проката, оцинкованного и окрашенного рулона. Общий объем инвестиций в проект превысит $1 млрд.

Активная фаза строительства нового цеха на ММКИ запланирована на 2022 – 2024 годы. Инвестиции в первый этап, который, как ожидается, будет завершен к концу 2024 года, превысят $800 млн.

Сейчас идет подготовка площадки для строительства нового здания цеха холодной прокатки, где будут размещены основные агрегаты.

В 2025 году, после завершения первого этапа проекта, комбинат будет выпускать около 1,2 миллиона тонн в год высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката, а также проката с полимерным покрытием. В металлургии эта продукция классифицируется как продукт с высокой добавленной стоимостью.

Как сообщили БизнесЦензору в "Метинвесте", продукция нового цеха предназначена в основном для украинского рынка. Сегодня львиную долю в Украине занимает некачественный импортный рулон с покрытием. Также продукция будет экспортироваться в страны СНГ и Европы. Это позволит украинскому бизнесу продолжать быть конкурентным на мировом рынке стали, где ведется борьба за качество и стоимость производства

Прокат с покрытием (оцинкованный и окрашенный рулон) - это премиальная продукция, которая используется в строительстве и машиностроении.

Окрашенный рулон не представлен в продуктовой линейке Метинвеста. В тоже время холоднокатаная продукция – одна из самых востребованных на украинском рынке.

"Метинвест" - вертикально интегрированная горно-металлургическая группа. Это крупнейший металлургический холдинг Украины.

В январе-июне 2021 года группа "Метинвест" уплатила в бюджет $500 млн налога на прибыль. Инвестиции в производство за этот период составили рекордные $620 млн.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа СКМ (71,25%) Рината Ахметова и "Смарт-холдинг" (23,75%) Вадима Новинского.