Одесский порт сократил перевалку грузов с начала года на 7%

Одесский морской торговый порт в январе-августе 2021 года перевалил 14,45 млн тонн грузов, что на 7,47% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Об этом говорится в данных ГП "Администрация морских портов Украины", передает Интерфакс-Украина.

Согласно им, за восемь месяцев порт сократил перевалку экспортных грузов на 15,25% к январю-августу 2020 года – до 9,57 млн тонн, увеличил перевалку импортных – на 18,6%, до 4 млн тонн, увеличил перевалку транзитных – на 1,66%, до 773,5 тыс. тонн, и сократил перевалку каботажных – на 56,8%, до 68,9 тыс. тонн.

Перевалка наливных грузов в Одесском морпорту за указанный период увеличилась на 47,29% – до 1,8 млн тонн, сухих и сыпучих грузов сократилась на 13,37% – до 4,18 млн тонн, тарно-штучных на 11,5% – до 8,47 млн тонн.

Перевалка контейнеров за восемь месяцев 2021 года составила 443,209 тыс. TEU (рост на 4,69%).

Ранее сообщалось, что Одесский морской торговый порт в январе-июле 2021 года перевалил 11,9 млн тонн грузов, что на 13,6% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Одесский морпорт расположен в юго-западной части Одесского залива на искусственно созданной территории площадью 109,5 га.

В порту обслуживаются суда длиной до 270 м и осадкой до 13 м. Общая протяженность причальной линии – более 8 км.