Кондитеры предупредили о подорожании продукции из-за роста цен на газ

Кондитерские изделия, цена на которые в Украине с начала года выросла на 25-30% из-за дорогого сахара, могут дополнительно подорожать на 5-7% в связи с ростом цен на природный газ с 7 тыс. грн за тысячу кубометров в апреле до 27 тыс. грн за тыс. куб. м в октябре.

Как сообщили в пресс-службе ассоциации "Укркондпром", затраты на закупку газа в себестоимости "кондитерки" вырастет с 3-4% до 10-12%, передает Интерфакс-Украина.

"В текущем году повышение стоимости тарифов на газ происходило ежемесячно: с 7 тыс. грн в апреле до 27 тыс. грн в предложении поставщиков газа на октябрь 2021 года. При этом в себестоимости сахара около 30% составляют расходы на газ, а в производстве кондитерской продукции эта доля в себестоимости при нынешней стоимости газа вырастет с 3-4% до 10-12%", – отметил глава ассоциации Александр Балдинюк.

По расчетам "Укркондпрома", рост цен на природный газ приведет к росту кондитерских изделий на 5-7%, при том, что цены на них с начала года уже выросли на 25-30%.

Как сообщалось, спотовые цены по всему миру в настоящее время находятся на рекордных уровнях.

С начала недели спотовые цены на газ в Европе превысили $900 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".оглашения итогов аукциона на транзитные мощности Украины и Польши на октябрь.

При этом в первоначальную версию бюджета "Газпрома" на 2021 год консервативно была заложена средняя цена экспорта газа в дальнее зарубежье в $170 за тысячу кубометров, недавно компания пересмотрела свою оценку средней цены экспорта в дальнее зарубежье по 2021 году до $270.

Более 80% продаж "Газпрома" в Европу сейчас осуществляются по спотовым индексам разного временного базиса – от месяца вперед до года вперед. Наблюдаемый уровень цен мгновенно не отражается на контрактных ценах компании, но в дальнейшем окажет им поддержку в случае коррекции.