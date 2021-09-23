Налоговая милиция провела обыски на АЗС сети "БРСМ-Нафта" в Харькове

Государственная пограничная служба при участии сотрудников налоговой милиции провела обыски на АЗС в городе Харьков по делу о возможной реализации контрафактного топлива (сжиженного газа).

Как сообщает Госпогранслужба, к обыскам также было привлечено спецподразделение "ДОЗОР".

В результате проведенных обысков, обнаружено и изъято 18,4 тыс. литров автогаза на сумму 323 тыс. грн, газовое оборудование и финансово-хозяйственная документация, которая может подтверждать незаконную деятельность.

Согласно обнародованным на сайте ведомства фотографиям, речь идет об АЗС сети "БРСМ-Нафта"

Как сообщалось, в начале августа сотрудники налоговой милиции Государственной фискальной службы провели 13 обысков в Харьковской области, в ходе которых был обнаружен контрафактний сжиженный газ из России на 58 млн грн. Следственные действия в том числе проводились на АЗС "БРСМ-Нафта".

По данным следствия, организаторы схемы поставляли сжиженный газ в Украину из Российской Федерации якобы для бытовых нужд населения, но затем перерабатывали его в автогаз на НПЗ, и в дальнейшем реализовывали через АЗС на территории Харьковской области без уплаты надлежащих акцизных платежей.

По данным ГФС, произведенный в результате автогаз не соответствует требованиям ГОСТа.