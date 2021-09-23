Запасы газа в Европе оказались минимальными за 10 лет

За неделю до начала зимнего сезона в Европе запасы газа в хранилищах оказались минимальными с 2011 года. Так, в странах ЕС и Великобритании газовые хранилища сейчас заполнены примерно на 72%.

Это следует из данных Ассоциации газовой инфраструктуры Европы (GIE), передает РБК.

По данным Reuters, это минимальный показатель за последние 10 лет.

В прошлом году хранилища были заполнены на 94%. Если брать данные в среднем за 10 лет, то обычно к концу сентября они загружены на 85%.

Хуже всего ситуация выглядит в Австрии. Там резервуары заполнены всего на 50%. В аутсайдерах также Нидерланды (54%) и Португалия (58%). У крупнейшего потребителя российского газа в Европе Германии показатель составляет 64%.

Reuters отмечает, что 1 октября в Европе начнется зимний сезон, когда спрос на газ, равно как и цены, начнут повышаться. Исполнительный директор нефтегазового трейдера Vitol Рассел Харди предполагает, что к началу октября хранилища в Европе будут заполнены в среднем на 78%.

Запасы в европейских хранилищах начали снижаться еще прошлой зимой. Из-за холодной погоды потребление топлива увеличилось. Лето также не благоприятствовало восстановлению резервов: из-за жары расход электроэнергии вновь увеличился. Джеймс Хакстепп, аналитик S&P Global Platts, отмечает еще один фактор: в азиатских странах спрос на газ также был повышенным, что привело к сокращению поставок сжиженного газа в Европу.

Одной из причин резкого роста цен стали также результаты аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 млн кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил только 0,65 млн кубометров, или 4,3% объема. На аукционе 20 сентября он вообще не забронировал дополнительные мощности на октябрь.

Ранее сообщалось, что спотовые цены на газ в Европе превысили $912 за тысячу кубометров после того, как "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину, при этом выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности польского участка газопровода "Ямал-Европа".

До перехода от закачки к отбору из подземных хранилищ остается около месяца, а уровень запасов едва перевалил за 70%. На утро вторника резервы составляли 71,73%, что на 15,8 процентных пункта ниже среднего уровня за последние пять лет.

Напомним, США и Германия достигли договоренностей относительно условий завершения строительства российского газопровода "Северный поток-2". В обмен на отказ США от введения санкций против этого проекта Германия предложила ряд обещаний, призванных уменьшить его риски для Украины.

Среди прочего, ФРГ обещает способствовать продлению договора на транзит российского газа через Украину еще на 10 лет. Однако в Кремле уже заявили, что это возможно только в случае неких уступок от Украины, а "Газпром" допускает такую возможность при условии увеличения закупок российского газа в ЕС.