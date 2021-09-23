СБУ ликвидировала схему "откатов" на закупке топлива на Закарпатье

Служба безопасности Украины разоблачила системную коррупцию в одном из государственных лесных хозяйств Закарпатской области. Задержан руководитель госучреждения, который требовал деньги с поставщиков нефтепродуктов.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Как сообщается, за взятки чиновник "гарантировал" предпринимателям победу в тендерах на закупку горючего для нужд лесхоза. Сумма "отката" составляла 10% с каждого заключенного договора и зависела от количества приобретенного топлива.

По оперативным данным, через схему ее участники ежемесячно закупали до 20 тыс. литров бензина и дизтоплива, а полученные "доходы" выводили в тень.

Правоохранители задержали организатора схемы в Мукачево на получении очередной суммы неправомерной выгоды.

В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины должностному лицу сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По материалам СБУ продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к сделке.

Кроме того, проверяется информация о функционировании коррупционного механизма в других государственных лесхозах региона.