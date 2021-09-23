Украина вернулась на 13 место в мировом рейтинге производителей стали

Украина по итогам работы металлургических предприятий в августе 2021 года нарастила производство стали на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,86 млн тонн, поднявшись с 14 на 13 место в рейтинге 64 стран-основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В августе зафиксировано наращивание выплавки стали к августу 2020 года во всех странах первой десятки, кроме Китая, передает Интерфакс-Украина.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам августа 2021 года выглядит следующим образом: Китай (83,24 млн тонн, падение на 13,2% к августу 2020 года), Индия (9,85 млн тонн, рост на 8,2%), Япония (7,92 млн тонн, рост на 22,9%), США (7,52 млн тонн, рост на 26,8%), РФ (6,29 млн тонн, увеличение на 4,4%), Южная Корея (6,13 млн тонн, "плюс" 6,2%), Турция (3,5 млн тонн, рост на 7,1%), Бразилия (3,15 млн тонн, рост на 14,1%), Германия (3,02 млн тонн, рост на 6,7%) и Иран (2,54 млн тонн, рост на 8,7%).

Далее следуют Вьетнам (2,25 млн тонн, рост на 48%), Тайвань (КНР, 1,95 млн тонн, рост на 21,9%), Украина (1,86 млн тонн, рост на 1,7%), Мексика (1,54 млн тонн, "плюс" 6,6%) и Италия (1,36 млн тонн, рост на 44,3%).

В целом в августе текущего года выплавка стали снизилась на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 156,81 млн тонн.

За восемь месяцев текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (733,02 млн тонн, рост на 5,3%), Индия (77,74 млн тонн, рост на 25,6%), Япония (63,99 млн тонн, рост на 17%), США (57,07 млн тонн, "плюс" 19,5%), РФ (50,76 млн тонн, рост на 7,7%), Южная Корея (47,46 млн тонн, рост на 8,4%), Германия (26,66 млн тонн, рост на 17,4%), Турция (26,57 млн тонн, рост на 16,7%), Бразилия (24,12 млн тонн, рост на 20,9%) и Иран (20,37 млн тонн, рост на 9,7%).

Далее следуют Вьетнам (17,37 млн тонн, рост на 65,5%), Италия (16,3 млн тонн, больше на 27,4%), Тайвань (КНР, 15,4 млн тонн, рост на 9,8%), Украина (14,59 млн тонн, "плюс" 6,6%) и Мексика (12,54 млн тонн, "плюс" 15,9%).

В целом за восемь месяцев 2021 года 64 страны произвели 1,32 млрд тонн стали, что на 10,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Ранее сообщалось, что металлургические предприятия Украины, как ожидается, по итогам 2021 года увеличат выплавку стали на 6,3% по сравнению с 2020 годом – до 21,92 млн тонн.