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На доработку системы фиксации нарушений правил дорожного движения потратят еще 36 миллионов

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На доработку системы фиксации нарушений правил дорожного движения потратят еще 36 миллионов
Государственное агентство инфраструктурных проектов Украины ("Укринфрапроект") 16 сентября заключило соглашение с ООО "Олли Транс" на выполнение работ по усовершенствованию системы фиксации нарушений правил дорожного движения стоимостью 36,42 млн грн.

Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до конца года фирма доработает программное обеспечение "Системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме", в частности добавит новые функционалы, подсистемы и модули и т.п. Кроме того, предусмотрено создание комплексной системы защиты информации (КСЗИ), которая должна пройти государственную экспертизу.

Услуги будут предоставляться дистанционно, а также по адресу ГУ "Центр инфраструктуры и технологий МВД Украины". Объем заказа составляет 45,7 тыс. человеко-часов по 797 грн.

Таким образом, заработная плата одного специалиста может составлять около 128 тыс. грн, если считать, что он будет работать по 8 часов в течение пяти дней в неделю.

Закупку провели по переговорной процедуре со ссылкой на необходимость защиты прав интеллектуальной собственности. Фирма "Олли Транс" является разработчиком "Системы фиксации административных правонарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в автоматическом режиме". Она имеет свидетельство №99967 от 25 сентября 2020 года о регистрации авторского права на этот софт. Поэтому ГП "Одесский научно-исследовательский институт связи" выдало экспертное заключение, что услуги может предоставить только она.

Заказчик также считает, что замена поставщика может вызвать такие негативные последствия, как несовместимость софта, который введен в эксплуатацию и функционирует как система обработки данных. Поэтому обновлять и менять софт могут только разработчики или уполномоченные на это квалифицированные специалисты, знающие построение системы.

Кроме того, с 2011 года фирма "Олли Транс" имеет авторские права на Комплекс видеофиксации транспортных средств с распознаванием номерных знаков и проверкой по розыскным реестрам "видеоконтроль-Рубеж". С ним взаимодействует вышеуказанная система.

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Столичной "Олли Транс" владеет ООО "Олли Инвест" Кати Фокиной и Максима Химченко, а раньше – еще и кипрской "Галаксус Энтерпрайзиз Лимитед". Химченко является автором патента на упомянутый "Комплекс видеофиксации транспортных средств с распознаванием номерных знаков и проверкой по поисковым реестрам "видеоконтроль-Рубеж", который принадлежит "Олли Транс". Именно эти комплексы ГАИ закупала у "Олли Транса" во времена Януковича.

Кроме того, Фокина и Химченко владеют ООО "Украинская системные инновации" совместно с Игорем Ильенко. Этой компанией, которая в 2020 году продала "Укринфрапроекту" новые комплексы автофиксации нарушений правил дорожного движения "Каскад 3", руководит Даниил Сергеевич Ферла. Он был внештатным помощником нардепа Владислава Бухарева в период с 2014 года. В 2019 году президент Владимир Зеленский ненадолго назначал Бухарева председателем Службы внешней разведки и начальником ГУ по борьбе с коррупцией СБУ. А в 2020 году Бухарев стал советником тогдашнего министра МВД Арсена Авакова.

Джерело:  Наші гроші
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