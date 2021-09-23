СБУ заблокировала масштабный канал реализации контрафактных сигарет

Служба безопасности Украины заблокировала канал масштабной реализации контрафактных табачных изделий. Нелегальный бизнес приносил его владельцам миллионные прибыли, а поддельную продукцию поставляли в большинство регионов Украины.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

По предварительным данным, подакцизные сигареты закупали "в черную" у посредников заводов-производителей. Их хранили на подпольных складах, обустроенных на Ивано-Франковщине и Житомирщине. Оптовые партии контрафакта реализовывали фактически во все регионы Украины под видом продукции известных иностранных брендов: как с поддельными марками акцизного налога, так и без них.

По данным следствия, "клиентов" (преимущественно владельцев малого и среднего бизнеса) дельцы находили через специально созданную платформу в мессенджере Telegram. Заказчикам сигареты присылали через сервисы почтовой связи.

Во время 12 одновременных обысков, проведенных в нескольких регионах Украины, правоохранители изъяли:

сырье для изготовления табачных изделий и подготовленную к сбыту продукцию более чем на 1 млн грн;

компьютерную технику с доказательствами противоправной деятельности;

черновую документацию и банковские карты, через которые проводились расчеты и легализация средств;

более 2 млн грн наличными.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины, продолжаются следственные действия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства противоправной деятельности и причастные к ней лица. Выясняются убытки, причиненные государству, из-за неуплаты налогов от нелегальной торговли подакцизной продукцией.