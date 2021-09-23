Суд отложил рассмотрение дела о возврате "Приватбанку" уплаченных семье Суркисов 540 миллионов

Окружной административный суд Киева назначит дату следующего судебного заседания по делу о возврате "Приватбанку" уплаченных семье Суркисов 540 млн грн после завершения рассмотрения Печерским районным судом Киева гражданского дела по иску семьи Суркисов о признании договоров bail-in недействительными.

"Судья Евгений Аблов сообщил участникам дела, что дата судебного заседания по рассмотрению вопроса о повороте исполнения судебных решений по административному делу №826/20221/16 будет назначена уже после завершения рассмотрения Печерским районным судом Киева гражданского дела по иску семьи Суркисов", – говорится в сообщении банка, передает Интерфакс-Украина.

"Приватбанк" отметил, что указанное требование суда не предусмотрено процессуальным законодательством.

Пресс-служба напомнила, что рассмотрение Печерским районным судом Киева гражданского дела по иску семьи Суркисов о признании договоров bail-in недействительными остановлено на стадии подготовительного производства к привлечению к участию в деле правопреемников Суркиса Рахмиля Давыдовича.

Как сообщалось, Большая палата Верховного суда 1 июня отменила решение Окружного административного суда Киева и Киевского апелляционного административного суда и закрыла производство по делу об отмене решений НБУ о признании членов семьи Суркисов связанными с "Приватбанком" лицами и взыскания с "Приватбанка" в пользу семьи Суркисов 1,05 млрд грн, $266,2 тыс. и 7,8 тыс. евро.

Поскольку отмененные Большой палатой Верховного суда указанные судебные решения после вступления их в законную силу были выполнены "Приватбанком" в части выплаты денежных средств в пользу семьи Суркисов, банк обратился в Окружной административный суд Киева с заявлениями о повороте исполнения отмененных судебных решений.

Правительство Украины, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров "Приватбанка", 18 декабря 2016 года решило национализировать это крупнейшее на украинском рынке финучреждение и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

Согласно статистике Национального банка Украины, на 1 июня 2021 года по размеру общих активов "Приватбанк" занимал в рейтинге 1 место (550,58 млрд грн) среди 73 действовавших в стране банков.