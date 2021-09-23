В аэропорту "Харьков" откроется сервисная база Boeing и Airbus

В международном аэропорту "Харьков" будет создана база для технического обслуживания авиалайнеров класса Boeing-737/Airbus-320.

Об этом заявил и.о. мэра Харькова Игорь Терехов во время презентации проекта компании FL Technics, направленного на создание соответствующей сервисной платформы в Украине, передает УНИАН.

"Для нас этот проект очень важен с точки зрения инвестиций и создания рабочих мест. Будут созданы 1500 рабочих мест, а заработная плата составит 30 тыс. грн с тенденцией к повышению. Мы будем делать все возможное, чтобы инвесторы заходили в Харьков и он стал самым открытым среди городов Украины. Сегодня среди городов колоссальная конкуренция, и я рад, что мы в этой борьбе побеждаем", - заявил Терехов.

По его словам, вопросы, связанные с разрешительными документами для харьковского аэропорта, будут вынесены уже на ближайшую сессию горсовета.

Проект по созданию сервисной базы из 8 ангаров на территории международного аэропорта "Харьков" реализует компания FL Technics, что входит в Avia Solutions Group, - один из ведущих операторов Европы по техническому обслуживанию пассажирских воздушных лайнеров.

Компания намерена создать в Харькове сервисную платформу общей площадью 26 тыс. квадратных метров. В целом в проект будет инвестировано 25 млн евро. За год на базе сможет обслуживаться более 400 самолетов, а ее работа приведет к созданию дополнительных 500 рабочих мест в других обслуживающих компаниях.