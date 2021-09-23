Кубраков предложил вернуть Сергея Лещенко в набсовет "Укрзализныци", – глава ТСК
Об этом глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке состояния "Укрзализныци", народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина сообщила на своем канале в Telegram.
"Недолго вся страна праздновала отставку набсовета "Укрзализныци". (Министр инфраструктуры Александр) Кубраков снова подал на Кабмин Лещенко в набсовет "Укрзализныци", –
Как сообщалось, ранее Кабинет министров отказался продлевать полномочия членов наблюдательного совета АО "Укрзализныця" Шевки Аджунера, Андреаса Матье, Сергея Лещенко и Олега Журавлева, поэтому их полномочия были прекращены с 21 сентября.
В пресс-службе Министерства инфраструктуры сообщили, что кандидатуры на должности новых членов набсовета от государства уже переданы на рассмотрение Кабмина,их назначение ожидается в ближайшее время.
Напомним, в августе Кабинет министров уволил Ивана Юрика с должности и.о. главы АО "Укрзализныця" и назначил на эту должность Александра Камышина – советника министра инфраструктуры Александра Кубракова. В 2012-2019 годах Камышин был менеджером по инвестициям группы SCM Рината Ахметова.