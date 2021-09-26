Зеленский видит потенциал Украины в снабжении продовольствием

Одним из приоритетов Украины является развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирование глобального доверия к стандартам безопасности продовольственных продуктов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в видеовыступлении на Саммите ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке (США).

"Украина является одним из глобальных лидеров на рынке продовольствия. Поэтому тема Саммита важна для нас. Мы осознаем свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности. Украина – надежный партнер и даже в самые панические периоды распространения COVID-19 не создавала никаких ограничений для поставок продуктов питания", – отметил Зеленский.

"Нашим приоритетом будет оставаться развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирование глобального доверия в отношении применения наработанных стандартов безопасности продовольственных продуктов. Важным является дальнейшее устойчивое развитие национальных продовольственных систем. У нас есть значительный потенциал для увеличения своей роли в формировании устойчивых поставок пищевой продукции", – подчеркнул президент.

Зеленский напомнил, что Украина уже осуществила ряд важных и успешных шагов на пути к реализации этого амбициозного плана. В частности, Украина присоединилась к Комитету по всемирной продовольственной безопасности и возглавила Международный совет по зерну. Кроме того, с 1 июля в Украине заработал полноценный рынок земли.

"Это завершение 30-летней трансформации, призванной создать условия для функционирования аграрного сектора, что дает возможность развиваться как малым фермерам, так и крупным аграрным компаниям. Земельная реформа в Украине – это прежде всего забота о людях, которые работают на земле, готовы работать на ней всю жизнь и передавать свое дело по наследству", – отметил глава государства.

Кроме того, убежден президент, необходимо укреплять внутренний рынок и стимулировать экспорт.

"Наша цель на этом пути – обеспечение продовольственной безопасности, переход к устойчивым моделям производства и сбыта, а также развитие необходимых финансовых инструментов", – отметил Зеленский.

Он добавил, что Украина является проактивной участницей процесса формирования повестки дня в вопросах продовольственных систем.

"Мы готовы и в дальнейшем работать вместе с партнерами и развивать свои продовольственные системы в контексте глобальных вызовов, стоящих перед человечеством, – как существующих, так и будущих", – резюмировал Зеленский.