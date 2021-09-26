Турецкий газовый монополист обсуждает новый контракт с "Газпромом", – СМИ

Турецкий газовый монополист Botas обсуждает с российским "Газпромом" заключение нового среднесрочного (трехлетнего) контракта на поставку газа по "Турецкому потоку" взамен истекающего в этом году.

Об этом пишет ICIS со ссылкой на источник, близкий к обсуждению, передает Интерфакс-Украина.

У Botas в 2021 году заканчивается контракт на 4 млрд кубометров по этому маршруту, также заканчиваются договоры у независимых импортеров на такой же объем.

Ситуация с частными компания осложнена непогашенным долгом в $2,5 млрд по решению арбитража, а также ранее невыбранными объемами по контрактам за предыдущие годы. В результате некоторые из нынешних частных покупателей могут не участвовать в переговорах о новых контрактах и могут быть заменены другими импортерами, среди которых ICIS перечисляет Demiroren, Gama, Kalyon, Ronesans. По данным публикации, "Газпром" требует, чтобы обязательства частных покупателей были гарантированы Botas или государством, но непонятно, возможно ли это по законодательству Турции.

В этом году Botas уже отобрал предусмотренные контрактом 4 млрд кубометров газа и сейчас получает газ, который не был отобран в 2020 году.

Российский газ с привязкой к котировкам нефти и нефтепродуктов может обходиться Турции намного выгоднее, чем газ от других поставщиков. По оценке ФАС, для сентября расчетная экспортная цена российского газа по формуле с нефтяной привязкой составляет около $270 за тысячу кубометров при том, что цена газа на спотовом рынке Европы в сентябре превысила $700.

"Газпром" с 1 января по 19 сентября 2021 года поставил в Турцию 20,3 млрд кубометров газа - это исторически рекордный объем для данного периода и на 153% (на 12,3 млрд кубометров) больше, чем в 2020 году (8 млрд кубометров).

В текущей ситуации у Турции мало альтернатив российскому газу. Азербайджан в настоящее время поставляет в Турцию примерно наполовину меньше газа, чем ранее. С апреля консорциум по проекту "Шах-Дениз" приостановил поставки газа в Турцию в рамках "Стадии-1" разработки месторождения в связи завершением срока действия контракта, и новый пока не заключен. Поставки СПГ в Турцию падают месяц от месяца, в июне (последние данные национальной статистики) они упали до многолетнего минимума, а единственным поставщиком остался Алжир.