В Украине зафиксировали 11 757 новых случаев COVID-19

На утро 30 сентября в Украине зафиксировали 11 757 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью.

В частности, заболело 1 054 ребенка и 242 медработника, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также госпитализировали 2 556 человек, умерло 194 пациента, выздоровело – 3 839. Кроме того, совершили 93 356 тестов.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировали в Харьковской (1 087), Львовской (927),, Днепропетровской (926), Одесской (752) и Донецкой (739) областях.

За все время пандемии в Украине заболело 2 423 379 человек, выздоровело – 2 255 191, летальных случаев зафиксировали 56 274, также провели 12 829 867 тестов.

С начала кампании вакцинации против COVID-19 в Украине привили 7 000 535 украинцев, за прошедшие сутки – 126 003. Полностью иммунизированы 5 617 457 человек.

Днем ранее, 29 сентября, сообщали о 9 666 новых случаях заболевания коронавирусной болезнью, 28 сентября – о 6 552 новых случаях заболевания, 27 сентября – о 3 007 новых случаях.