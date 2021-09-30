МВД создаст Офис по вопросам защиты бизнеса

В Министре внутренних дел будет создан Офис по вопросам защиты бизнеса для более эффективной коммуникации в деле защиты предпринимателей.

Об этом сообщил министр Денис Монастырский, передает пресс-служба МВД.

"Я принял решение о создании в структуре МВД Офиса по вопросам защиты бизнеса. Его будет координировать советник Антон Геращенко. Ответственным за защиту бизнеса будет первый заместитель Евгений Енин. От Нацполиции в Офис войдут – глава Нацполиции Игорь Клименко и заместитель руководителя Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев. Общий контроль за работой этой структуры оставляю за собой", – отметил он.

В то же время, по словам Монастырского, МВД должно стать центром поддержки и защиты бизнеса, что возможно лишь при условии тесного сотрудничества МВД, парламента и предпринимателей.

"Я вижу для себя несколько направлений, над которыми мы должны поработать в борьбе с нелегальным рынком. Это детенизация рынка табака, спирта и горючего. По оценкам экспертов, миллиарды гривенб бюджет недополучает, поскольку большая часть этого рынка находится в тени. Это противодействие рейдерству. Также борьба с контрабандой и коррупцией в правоохранительной сфере. Четвертым пунктом остается борьба с контрафактной продукцией, нарушением авторских прав", - сказал глава МВД.

В свою очередь первый заместитель главы Нацполиции Михаил Кузнецов отметил, что в течение трех месяцев будет реальный результат в борьбе с контрафактной, нелегальной, теневой продукцией в сфере алкоголя, табака, топлива и пищевых продуктов.