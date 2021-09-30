Стоимость непрофильных активов на первых аукционах "Укрзализныци" выросла в 16 раз

АО "Укрзализныця" успешно провела аукционы через систему "Прозорро.Продажи" по продаже первых объектов непрофильных активов. Стоимость объектов выросла в среднем в 16,3 раза.

Как сообщает пресс-служба компании, торги состоялись 27 сентября по 5 аукционам.

Отмечается, что конкуренция на аукционах составляла от 14 до более 40 участников, а цена по каждому лоту выросла от 5 до 16 раз.

"На очереди еще более 400 объектов до конца года. А всего мы имеем более 10 тыс. непрофильных активов, которые будут проданы. Кроме недвижимости, также планируем продать и движимое имущество, которое компания не использует в своей непосредственной деятельности", – комментирует глава "Укрзализныци" Александр Камышин.

Также он добавил, что компания вынуждена выставлять на продажу непрофильные объекты по остаточной балансовой стоимости, учитывая уровень инфляции.

По словам директора ГП "Прозорро.Продажи" Алексея Соболева, наблюдается высокий спрос на указанные активы.

"По три-четыре десятка участников на аукционах в Киеве и по два десятка в регионах Смиле и Кривом Роге", – отметил он.

Соглашения с победителями аукционов должны быть подписаны в течение 20 суток. В случае отказа от оплаты победитель заплатит в пользу "Укрзализныци" гарантийный взнос – 5% от начальной стоимости объекта.

Следующие аукционы состоятся 5 октября и в дальнейшем будут проводиться еженедельно. Участники будут бороться за право стать владельцем торговых площадей в Ужгороде, Ивано-Франковске, Днепре и нежилого помещения в Кривом Роге.

Напомним, всего к концу года "Укрзализныця" намерена заработать на распродаже активов минимум 500 млн грн.