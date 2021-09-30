Украинский футбольный клуб привлек на бирже 50 миллионов

На бирже ПФТС завершилось первичное размещение акций ЧАО "Ривненский народный клуб "Верес", в рамках которого удалось привлечь 50 млн грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы биржи.

Отмечается, что течение апреля-сентября 2021 года было заключено и выполнено 363 биржевых контракта на общую сумму 50 млн грн.

Таким образом, размещено 100% дебютного публичного выпуска акций объемом выпуска 50 млн грн.

Напомним, НК "Верес" начал продавать свои акции на бирже ПФТС 12 апреля. За первый торговый день клуб получил заявок на покупку акций на общую сумму 35,79 млн грн. Отметим, что публичное предложение акций футбольного клуба в Украине происходит впервые.