Экс-директора госпредприятия подозревают в незаконной добыче гранита на 270 миллионов

Правоохранители сообщили о подозрении в незаконной добыче полезных ископаемых общегосударственного значения экс-директору ГП "Предприятие Арбузинской исправительной колонии Управления Государственной пенитенциарной службы в Николаевской области (№83)".

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемый, зная, что действие лицензии на пользование недрами остановлена, продолжил проводить взрывные работы по добыче гранита около села Константиновка Вознесенского района.

"Бывший руководитель госпредприятия организовал проведение двух взрывов и незаконно совершил добычу горной породы граните объемом более 64,5 тыс. кубометров. Вследствие этого государству был нанесен ущерб на более 273 млн грн", – говорится в сообщении.

На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Также устанавливается причастность других лиц к совершению уголовного нарушения.