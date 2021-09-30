США призвали Россию направить дополнительные поставки газа через Украину

В США считают, что Европе в условиях низкого уровня запасов газа в хранилищах и скорой зимы необходимо диверсифицировать источники поставок газа, например, наращивая газовый транзит через Украину.

Об этом заявил посол США в России Джон Салливан, передает Интерфакс.

"Более низкий, чем обычно, уровень запасов газа в хранилищах свидетельствует о необходимости диверсификации энергопоставок для удовлетворения энергетических потребностей Европы и обеспечения ее энергобезопасности", – отметил посол в интервью агентству.

По его словам, политика США сейчас направлена на то, чтобы "в этот решающий момент энергоперехода активно участвовать в повышении уровня энергобезопасности в Европе, будь то Восточная Европа, Украина или другие европейские партнеры и союзники".

Салливан добавил, что Вашингтон верит заявлениям российской стороны о том, что у нее достаточно газа, чтобы удовлетворить энергетические потребности Европы.

"Мы этому верим и призываем правительство России направить дополнительные поставки через Украину, у которой сейчас имеется достаточно газопроводных мощностей, не используя "Северный поток-2". Нас беспокоит, что отказ от этого шага ударит по энергобезопасности Европы и поставит под сомнение заверения России о поставках газа и возможных мотивах приостановки поставок", – сказал дипломат.

Он также сообщил, что Вашингтон продолжит проверять компании, имеющие отношение к газопроводу "Северный поток-2", на предмет их возможного подпадания под санкции. Салливан напомнил, что по закону о защите энергетической безопасности Европы США ввели санкции в отношении семи физлиц и полутора десятков судов.

Ранее сообщалось, что "Газпром" отказался бронировать дополнительную транзитную мощность через Украину на октябрь, а также выкупил лишь треть от предложенной транзитной мощности газопровода "Ямал-Европа". Итоги аукционов бронирования газотранспортных мощностей польского и украинского транзитных коридоров в дефицитном 2021 году сильно влияют на цену газа на спотовом рынке. Напомним, что утром 30 сентября цены на газ в Европе превысили $1100 за кубометр.