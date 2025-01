Три британских энергопоставщика приостановили работу из-за высоких цен на газ

Британские Igloo Energy Supply Ltd., Enstroga Ltd. и Symbio Energy Ltd., поставляющие газ и электроэнергию, перестали обслуживать своих клиентов в связи с рекордно высокими ценами на газ в Европе.

Об этом свидетельствуют официальные заявления компаний, передает Интерфакс-Украина. "Непомерно высокие цены, с которыми мы имеем дело, мало кто, если вообще кто-либо, ожидал", – говорится в сообщении Igloo. В результате около 233 тыс. британских домохозяйств, которые представляют менее 1% рынка, лишились поставщиков газа и электроэнергии. Однако, как говорится в сообщениях компаний, в скором времени регулятор энергорынка Великобритании Ofgem назначит нового провайдера для этих клиентов, таким образом отключений не последует. Всего в сентябре из-за невозможности покрыть растущие затраты на покупку газа и электроэнергии на рынке объявили о прекращении обслуживания клиентов по крайней мере 9 британских поставщиков. Около 1,7 млн оставшихся без провайдера домохозяйств перешли к таким гигантам рынка, как British Gas, EDF Energy, Shell Energy и Octopus Energy. Напомним, что утром 30 сентября цены на газ в Европе превысили $1100 за кубометр.

Автор: Юлiя Далецька