Украина благодаря водороду может заменить Россию в газовых отношениях с Германией, – Кулеба

Украина в отношениях с Германией может занять место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа.

Об этом во время брифинга заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает пресс-служба МИД.

По его словам, Украина готова стать ключевым поставщиком зеленого водорода в Евросоюз и рассматривает развитие водородной энергергетики как большой европейский политический проект и инструмент евроинтеграции Украины.

"Мы думаем о новых возможностях для Украины, которые укрепят ее энергетическую безопасность, экономику и безопасность в целом. Такую возможность предоставляет зеленый водород. Развитие водородной энергетики в Украине является не просто созданием альтернативного источника энергии, а большим политическим европейским проектом, который способен кардинально изменить расклад сил и альянсов на европейском континенте", – заявил министр.

По словам Кулебы, экспортом зеленого водорода Украина свяжет свою экономику с экономикою ЕС "неразрывным узлом".

В частности, министр акцентировал внимание на стратегической важности водородного сотрудничества для укрепления стратегического партнерства Украины и Германии.

"Украина в отношениях с Германией может занять место, которое сейчас занимает Россия, когда речь идет о поставках газа", – подчеркнул глава МИД.

Напомним, недавно операторы газотранспортных систем Украины, Германии, Чехии и Словакии договорились о совместной работе над созданием водородной магистрали через Центральную Европу. Организаторы проекта считают, что Центрально-Европейский водородный коридор может быть создан частично за счет перепрофилирования существующей газовой инфраструктуры в сочетании с целевыми инвестициями в новые специализированные водородные трубопроводы и компрессорные станции.

Отмечается, что это позволит обеспечить транспортировку водорода на большие расстояния по доступной цене. Стороны изучат возможности технической реализации транспортировки чистого водорода объемом до 120 ГВт-ч в день. Первые результаты по проверке возможностей осуществления проекта в части мощностей и стоимости транспортировки водорода будут получены уже в следующем году.