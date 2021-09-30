"Укрзализныця" купила у "Энергоатома" электроэнергию на 5,4 миллиарда

ГП "НАЭК "Энергоатом" реализовал на "Украинской энергетической бирже" объемы электроэнергии базовой нагрузки (4,9 млн МВт-ч) мощностью 450 МВт на октябрь 2021 года-декабрь 2022 года для компании "Энерго Сбыт Транс" (входит в структуру "Укрзализныци") в режиме специального аукциона.

Как свидетельствуют данные УЭБ, общая стоимость реализованной электроэнергии составила 5,45 млрд грн, передает ExPro.

Торги состоялись 30 сентября. "Энергоатом" выставил на аукцион одну позицию на базовую нагрузку на октябрь 2021 года-декабрь 2022 года, мощностью 450 МВт. Стартовая цена составляла 1205,05 грн/МВт-ч, к концу торгов она уменьшилась до 1105 грн/МВт-ч.

В то же время индекс базовой нагрузки, по подсчетам УЭБ, по состоянию на 29 сентября составляет на октябрь 2076,3 грн/МВт-ч.

Напомним, Кабинет Министров 28 июля позволил государственной генерации продавать электроэнергию по двусторонним договорам "Укрзализныце" на специальных сессиях электронных аукционов неделимыми 100 лотами с периодом поставки до 36 месяцев.