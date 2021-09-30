За полтора года на иностранные рынки вышли более 130 украинских компаний, – МИД
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает прес-служба МИД.
По его словам, совместно с Госпродпотребслужбой для 59 товарных групп в 18 странах были открыты иностранные рынки или восстановлен доступ к ним.
Среди последних достижений Кулеба отметил открытие рынков меда и продукции пчеловодства в Катаре, молочной продукции в Турции, мяса птицы в Либерии, а также мяса птицы и яиц в Японии.
Также министр сообщил о подписании документа, который утвердил масштабные внутрение изменения в МИД в направлении помощи бизнесу, развития торговли и привлечения инвестиций – Порядка деятельности отделов по экономическим вопросам в составе иностранных дипломатических учреждениях.
Документ определяет критерии оценки дипломатов на экономическом направлении по конкретным показателям и с четким определением роли конкретного дипломатического учреждения. Речь идет о количестве открытых рынков для групп украинских товаров, организации встреч украинских компаний с иностранными партнерами, названия компаний, которые вышли на рынок другой страны, объем привлеченных инвестиций.