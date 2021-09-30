За полтора года на иностранные рынки вышли более 130 украинских компаний, – МИД

В рамках Стратегии внешнеполитической деятельности, а также при поддержке Министерства иностранных дел за последние полтора года на иностранные рынки удалось выйти 137 украинских компаниям.

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает прес-служба МИД.

По его словам, совместно с Госпродпотребслужбой для 59 товарных групп в 18 странах были открыты иностранные рынки или восстановлен доступ к ним.

Среди последних достижений Кулеба отметил открытие рынков меда и продукции пчеловодства в Катаре, молочной продукции в Турции, мяса птицы в Либерии, а также мяса птицы и яиц в Японии.

Также министр сообщил о подписании документа, который утвердил масштабные внутрение изменения в МИД в направлении помощи бизнесу, развития торговли и привлечения инвестиций – Порядка деятельности отделов по экономическим вопросам в составе иностранных дипломатических учреждениях.

Документ определяет критерии оценки дипломатов на экономическом направлении по конкретным показателям и с четким определением роли конкретного дипломатического учреждения. Речь идет о количестве открытых рынков для групп украинских товаров, организации встреч украинских компаний с иностранными партнерами, названия компаний, которые вышли на рынок другой страны, объем привлеченных инвестиций.