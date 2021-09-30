Тарифы на горячую воду и тепло для населения расти не будут, – Зеленский

Тарифы на тепло и горячую воду для населения до конца отопительного сезона расти не будут.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время заседания Конгресса местных и региональных властей, передает Интерфакс-Украина.

"До конца отопительного сезона тарифы на тепло, тарифы на горячую воду для населения не будут расти. Я считаю, что это большая победа. Люди этого ждали. Несмотря ни на что, на какие-либо рыночные изменения, колебания, давление других государств, несмотря на ту страшную на сегодня цену – больше $1000 за тысячу кубометров, как говорят, европейскую цену", – сказал он.

Отмечается, что Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.

"Но это пока латание дыр. Поэтому я жду появления аналогичного меморандума. Мы уже начали работать с местной властью. Я бы хотел, чтобы мы имели меморандум не на один, а на три следующих года. И чтобы не было сюрпризов для граждан Украины", – сказал президент.

Как сообщалось, в феврале Кабинет министров, представители местной власти, Нацкомиссии по госрегулированию тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги (НКРЭКУ) и НАК "Нафтогаз Украины" уже подписываали меморандум, согласно которому до конца прошлого отопительного сезона тарифы на отопление и горячую воду не должны были повышаться.

Документом предусматривалось, что убытки коммунальных предприятий, полученные из-за отказа от повышения тарифов на тепло для населения в этом отопительном сезоне, будут компенсированы правительством до 1 октября 2021 года. Однако этого пока не произошло.