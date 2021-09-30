Местные власти получат дополнительные средства для отказа от повышения тарифов, – Зеленский

С целью неповышения тарифов на отопление и горячую воду для населения местные бюджеты в 2022 году получат дополнительно 4% при распределении налога на доходы физических лиц (НДФЛ), что составит около 11 млрд грн. Кроме того, правительство предоставит субвенцию тем громадам, которые все-равно не смогут самостоятельно покрывать расходы предприятий ТКЭ для неповышения тарифов.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил на заседании Конгресса местных и региональных властей, передает Интерфакс-Украина.

"Все громады получат ресурс примерно 11 млрд грн, хотя, мне кажется, что больше: что где-то там немного схитрили", – сказал президент

Как пояснил премьер-министр Денис Шмыгаль, с местными властями будет подписан меморандум для стабильности тарифов, одним из пунктов которого является эта договоренность.

"Меморандумом четко определено, что для неизменности тарифов в 2022 году государство передаст и направит местным бюджетам НДФЛ в размере 4%, это не меньше 11 млрд грн", – сказал глава правительства.

Он также отметил, что правительство также согласилось оставить местным бюджетам в 2022 году 13,44% топливного акциза, чтобы они могли поддержать коммунальных производителей тепла.

Кроме того, меморандум будет предусматривать финансовую поддержку части громад со стороны государства.

"Мы понимаем, что часть громад не сможет самостоятельно покрывать часть расходов предприятий теплопоставки для обеспечения их бесперебойной работы и неповышения тарифов. Поэтому со стороны государства будет предусмотрена субвенция громадам с неудовлетворительным индексом налогоспособности уже с 4-го квартала текущего года", – заявил премьер.

"В основе меморандума договоренность, что местная власть не будет повышать тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне по сравнению с предыдущим сезоном", – отметил он.

Также документ будет включать положение о бесперебойной поставке газа, чтобы население и социальная инфраструктура была с теплом.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины", Ассоциация городов Украины и Конгресс местных и региональных властей подпишут меморандум, предусматривающий неповышение тарифов на горячую воду и тепло до конца отопительного сезона.