Кличко уволил главу "Института Генплана Киева"

Мэр Киева Виталий Кличко уволил руководителя КО "Институт Генплана города Киева" Сергея Броневицкого из-за затягивания подачи проекта Генерального плана на обсуждение общественности и рассмотрение Киевсоветом.

Кроме того, Кличко поручил как можно быстрее доработать документ и подготовить его к общественным слушаниям, передает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Сергей Петрович, я уже не первый раз слышу о каких-то проблемах, обязательствах. Я помню, как в 2019 году вы публично обещали скорейшую подготовку проекта Генерального плана к общественным слушаниям и обсуждениям. Уже завершается 2021. И снова слышим обещания, что вот-вот проект Генплана будет представлен. Поэтому ничего личного, мы говорим о результатах работы: я принял решение уволить вас с должности", – заявил он во время заседания коллегии КГГА.

Также мэр поручил главному архитектору Киева Александру Свистунову и заместителю председателя КГГА Петру Оленичу обеспечить оперативную и эффективную работу по подготовке проекта Генплана, чтобы в ближайшее время начать общественные слушания и принять документ.

Кличко отметил, что в проекте Генплана предусмотрено прекращение хаотичной застройки столицы, ограничение высотности застройки в историческом центре, контроль за комплексностью застройки, а также строительство станций метрополитена на Виноградарь и запуск метро на Троещину. Кроме того, предусмотрено строительство вокзала на Выдубичах, перехватывающих паркингов возле транспортных развязок – возле станций метро и на въездах в город.