Антимонопольный комитет разрешил "Нафтогазу" взять в управление "Донецкоблгаз"

Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение НАК "Нафтогаз Украины" на приобретение контроля над ПАО "По газоснабжению и газификации "Донецкоблгаз" путем получения в управление акций, что обеспечивает превышение 50% голосов в высшем органе общества.

Соответствующее решение было принято на заседании АМКУ в четверг, 30 сентября, передает пресс-служба регулятора.

Как сообщалось, 15 сентября Кабинет министров передал в управление НАК "Нафтогаз Украины" пакет в размере 49,9% акций ООО "Донецкоблгаз", собственников которого связывают со сбежавшим в Россию бизнесменом Сергеем Курченко, который находится под санкциями Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Решение было призвано гарантированно обеспечить природным газом потребителей Донецкой области, поскольку с 1 октября 2021 года аннулируется лицензия "Донецоблгаза" на деятельность по распределению газа, что требует мер по предотвращению чрезвычайной ситуации в регионе.

Напомним, 38% акций "Донецкоблгаза" принадлежат НАК "Нафтогаз Украины". Еще около 50% акций компании принадлежит Endless Moonlight Limited и Trading Field Limited (Гонконг), которые, по данным СМИ, были связаны с Сергеем Курченко, который с 2014 года скрывается в России. Совет национальной безопасности и обороны 19 марта ввел санкции в отношении этих двух компаний.

По итогам заседания СНБО 11 марта секретарь Совета Алексей Данилов сообщал о принятом решении рассмотреть возможность возвращения АО "Донецкоблгаз" в сферу государственного управления, а СБУ начала досудебное расследование в отношении незаконных действий должностных лиц компании.

6 марта "Донецкоблгаз"прекратил поставки природного газа для "Донецктеплокоммунэнерго" в связи с задолженностью предприятия перед НАК "Нафтогаз Украины", которая достигла 1,5 млрд грн. В компании поясняли, что в случае отсутствия платежей за газ со стороны ТКЭ, эти долги вынужден будет погашать облгаз.

Но уже на следующий день работа 59 котельных КП "Донецктеплокоммунэнерго", которые отключили от газа, была восстановлена при участи местных властей и Нацполиции.

Напомним, в апреле 2020 года Служба безопасности Украины разоблачила топ-менеджмент ПАО "Донецкоблгаз" в реализации схемы с растраты государственного природного газа на миллиарды гривен. По данным следствия, компания поставляла бесплатный газ промышленным предприятиям Донетчины, а долги за него оформляло на жителей области. По данным СБУ, таким образом сформировалась искусственная задолженность населения за якобы потребленный природный газ в сумме свыше 1,7 млрд грн.